Barcellona, Piqué dopo il pari con l'Atletico: "Vinciamo le ultime tre e avremo le nostre chance"

vedi letture

Gerard Pique, difensore del Barcellona, analizza nel post della sfida contro l'Atletico il pareggio ottenuto, che complica la rincorsa alla Liga: "Speravamo in una partita migliore, ma siamo vivi. Considerando i risultati della stagione la Liga è ancora in gioco, tre partite sono molte. Penso che abbiamo avuto più occasioni migliori dell'Atletico, che è la miglior squadra difensiva del campionato. Se vinceremo le ultime tre partite avremo le nostre chance. Il nostro obiettivo come club è combattere fino alla fine. Sono in questo club da molti anni, abbiamo sempre lottato fino alla fine. E' il nostro dovere".