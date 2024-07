Ufficiale Barcellona, Thiago Alcantara entra nello staff di Flick: resterà... tutta l'estate

Negli scorsi giorni era stata ventilata l'ipotesi di vedere Thiago Alcantara nello staff di Hansi Flick al Barcellona. Il club blaugrana ha confermato sul proprio sito il ritorno in Spagna dopo l'addio al calcio giocato dell'ex centrocampista. Di seguito il comunicato, nel quale però viene indicato un periodo limitato di tempo per la sua permanenza in Catalogna:

"Avendo da poco concluso la sua carriera da giocatore all'età di 33 anni , Thiago Alcántara è pronto a trascorrere le prossime settimane come parte dello staff di Hansi Flick per imparare il mestiere dell'allenatore. Si prevede che l'ex giocatore rimarrà con la prima squadra di calcio maschile per tutta l'estate e, pertanto, sarà in tournée negli Stati Uniti. Il centrocampista è cresciuto a La Masia e lui e il nuovo allenatore blaugrana hanno stretto un rapporto molto stretto durante la sola stagione in cui entrambi hanno militato nel Bayern Monaco, quando hanno vinto il Triplete".