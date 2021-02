Barnsley-Chelsea 0-1, le pagelle: Abraham decisivo, Brittain-Mowatt show

vedi letture

BARNSLEY-CHELSEA 0-1

Marcatori: 64' Abraham (C)

BARNSLEY

Collins 6 - Non viene praticamente mai chiamato in causa dai centravanti avversari: non può nulla sulla rete decisiva siglata da Abraham.

Sibbick 6,5 - Compie una serie di ottime chiusure difensive dimostrando di non avere alcun timore al cospetto di attaccanti ben più strutturati sotto il profilo fisico (Dal 76' Sollbauer 6 - Abraham gli nega il gol del pareggio con uno straordinario intervento sulla linea di porta: sfortunato!)

Helik 6,5 - Non sbaglia praticamente nulla, mettendo a referto diversi interventi importanti: nel primo tempo salva un gol già fatto dal Chelsea anticipando Abraham in scivolata a due passi dalla linea di porta.

Andersen 6,5 - Rischia qualcosa nella prima parte di gara allacciandosi con Abraham, ma non essendoci il VAR viene "graziato". Gioca una partita di assoluto spessore senza sfigurare.

Brittain 7 - Prova sontuosa per l'ex giocatore dell'MK Dons, una vera e propria spina nel fianco per i "Blues" in particolare durante la frazione d'apertura. E' sua, negli istanti finali del primo tempo, l'occasione da gol più limpida della sfida con una sfortunata deviazione di un compagno che gli nega l'1-0. (Dal 73' Williams s.v.)

Kane 5,5 - Si vede veramente con il contagocce in mezzo al campo (Dal 74' Palmer s.v.)

Mowatt 7 - Uno dei migliori in campo per la squadra di Ismael. Dà il massimo dall'inizio alla fine come un vero leader e non a caso è proprio lui ad indossare la fascia di capitano: fa sempre la scelta migliore, senza mai andare in affanno.

Styles 5 - Mai entrato in partita, tocca una buona quantità di palloni ma fa una difficoltà enorme ad offrirne di giocabili ai compagni. L'inesperienza nell'affrontare formazioni di vertice non lo aiuta.

Adeboyejo 5 - Con una deviazione toglie al Barnsley la rete dell'1-0 nei secondi finali del primo tempo: è questa l'unica circostanza in cui si rende protagonista, decisamente troppo poco per un calciatore che avrebbe il compito di creare opportunità da gol (Dal 59' Dike 5,5 - Prende a pieno l'eredità del compagno senza brillare particolarmente)

Woodrow 6 - Corre da una parte all'altra del campo per provare ad agguantare palloni giocabili. Non si ferma un secondo, ma quando si tratta di rendersi pericoloso negli ultimi metri sembra quasi come se si tirasse indietro.

Chaplin 5,5 - Un solo guizzo ad inizio secondo tempo. La tanta corsa in fase di non possesso non è servita a nulla (Dal 59' Frieser 6 - Trenta minuti in controllo delle sortite offensive dei "Blues")

CHELSEA

Kepa 6,5 - Autore di uno straordinario intervento dopo appena 10' sul tentativo di Brittain, passa praticamente i restanti 80 minuti ad assistere all'incontro da spettatore interessato.

Marcos Alonso 6 - Fa tutto sommato un buon lavoro in fase difensiva su uno scatenato Brittain, riuscendo spesso ad opporsi con il corpo: la partita dello spagnolo, ex Fiorentina, dura appena un tempo (Dal 46' James 6,5 - Ha un impatto devastante con la partita. Si mette in mostra fin da subito, trovando poi l'assist che vale come ciliegina sulla torta di uno spezzone di gara decisamente buono)

Christensen 5,5 - Spesso in confusione sulle convinte sortite offensive del Barnsley: non è stata di certo la serata più brillante della sua carriera. Alla vigilia era difficile prevedere le sue difficoltà (Dal 46' Rudiger 6,5 - L'ex Roma salva per due volte il Chelsea nel giro di pochi secondi sui cross di Brittain e Kane, poi va ad un centimetro dal gol con un colpo di testa da distanza ravvicinata)

Zouma 6 - Balla un po' nel finale, come il resto dei compagni, ma non ha particolari problemi nel respingere le azioni d'attacco del Barnsley.

Emerson 5,5 - Ci si aspettava probabilmente una gara di maggiore sostanza da parte sua, ma in parte non gli è stato possibile per l'ottimo atteggiamento della formazione di casa. Quando c'è da aiutare in difesa, non si fa trovare impreparato.

Kanté 5 - Prestazione anonima per il centrale francese, che gestisce a dovere i palloni che transitano dalle sue parti ma non ha mai l'occasione per dire la sua in avanti.

Gilmour 6 - In ombra per buona parte del match, accende la luce nel momento decisivo: è bravissimo, al 64', a vedere un buco in profondità e ad offrire un pallone delizioso per James, abile a sua volta a fornire l'assist ad Abraham per il gol dei "Blues".

Pulisic 5 - Avrebbe una grande opportunità per sbloccare la contesa al 41' ma la spreca malamente da posizione invitante. Lo statunitense, decisamente incostante, si fa notare anche in negativo con qualche pallone perso di troppo (Dall'80' Kovacic s.v.)

Ziyech 5 - Non riesce a lasciare in alcun modo il segno contro una squadra militante in Championship: il segnale è tutt'altro che rassicurante. Tuchel capisce che non è la giornata ideale togliendolo dal campo prima del previsto (Dal 69' Anjorin 5,5 - Fatica ad entrare in partita)

Hudson-Odoi 6,5 - E' quello con più fantasia ed inventiva, ma la fortuna non lo assiste. Quando ha il pallone tra i piedi sa sempre cosa fare e difficilmente si inceppa: peccato, però, che non sia stato assistito a dovere dai compagni.

Abraham 7 - Autore del gol che regala al Chelsea ai quarti di finale... ma soprattutto protagonista di un salvataggio fondamentale sulla linea di porta sull'occasione capitata al 78' Sollbauer che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, era riuscito a coordinarsi ottimamente con l'esterno destro inquadrando lo specchio. Grazie a due squilli del "suo" Tammy, Tuchel è ai quarti di FA Cup.