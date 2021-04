Bayern Monaco, Flick: "Ci è mancata intensità, serve una vittoria per il titolo"

Le parole di Flick dopo Mainz-Bayern Monaco 2-1.

Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha commentato al sito ufficiale del club bavarese la sconfitta sul campo del Mainz: "È un peccato non aver potuto fare oggi il passo decisivo verso il titolo. Il Mainz ha fatto molto bene, ha difeso in modo aggressivo e ha tenuto duro. Difficilmente abbiamo avuto la possibilità di segnare, hanno difeso il loro vantaggio in modo eccezionale. Nel primo tempo non siamo stati all'altezza, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio ma senza sfondare. Dobbiamo lasciarci questa partita alle spalle. I giocatori hanno molti minuti e partite nelle gambe: oggi non abbiamo messo in campo la nostra consueta intensità. Abbiamo tre partite da giocare e abbiamo bisogno di una vittoria. Mi aspetto che ce la faremo".