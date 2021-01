Bayern Monaco, Flick: "Volevamo tornare in pista dopo le due sconfitte"

Con un netto successo per 4-1 sull'Hoffenheim il Bayern Monaco ha colto la quarta vittoria consecutiva in Bundesliga, confermandosi sempre più leader della classifica. Nel post partita dell'Allianz Arena il tecnico Hansi Flick ha commentato la prestazione dei suoi:

"Siamo abituati ad incontrare squadre vogliono giocare a calcio -riporta fcbayern.com-. Anche l'Hoffenheim lo ha dimostrato e ha creato occasioni, soprattutto nel primo tempo. Neuer ha fatto buona guardia in un paio di situazioni. Il 4-1 è un ottimo risultato. Abbiamo vinto quattro partite di fila e ottenuto 12 punti, questo è il nostro valore di riferimento. Abbiamo fatto una bella partita.

Certamente non tutto è andato alla grande, ma sono soddisfatto. Volevamo tornare in pista dopo le due sconfitte. Questo è ciò che rende grande una squadra. Abbiamo dimostrato di poter migliorare in tempi relativamente brevi. Questo ci dà fiducia in noi stessi".