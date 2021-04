Bayern Monaco, Neuer: "Brutto primo tempo, conoscevamo la forza del Mainz"

vedi letture

Le parole di Neuer dopo Mainz-Bayern Monaco 2-1.

Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta per 2-1 sul campo del Mainz: "Non possiamo pensare di entrare in campo in quel modo e vincere la partita. La squadra non è rimasta sorpresa dalla forza del Mainz, perchè sapevamo che erano molto motivati. Noi però avevamo pensato ad una partita ben diversa e nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco per quelle che sono le nostre possibilità".