Bayern, Salihamidzic sui rinnovi dei big: "Vogliamo tenerli tutti, ma senza fare pazzie"

In una lunga intervista al periodico Kicker il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha parlato delle mosse del club per rinforzarsi spiegando di voler trattenere in Baviera tutti gli uomini mercato - Leon Goretzka, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Serge Gnabry e Kingsley Coman – nonostante al momento i colloqui per i rinnovi non abbiano dato i frutti sperati: “Il Bayern è uno dei club migliori al mondo e faremo tutto il possibile per restare a questo livello nei prossimi anni e crescere nonostante la situazione attuale. Vogliamo mantenere la squadra attuale e rinforzarla nei prossimi anni senza fare pazzie com’è nella nostra filosofia. Tutti i nostri giovani sono molto richiesti, ma noi siamo intenzionati a tenerli e rinnovare i loro contratti, ma senza mettere in pericolo la struttura generale, bisognerà trovare un compromesso che possa soddisfare tutti. Sarebbe bello se tutti loro continuassero con noi. - conclude Salihamidzic soffermandosi su Sanè – Leroy dopo un lungo stop per la rottura del legamento crociato nella sua prima stagione con noi ha disputato buone gare e mostrato il suo talento, ma ora ci aspettiamo che diventi un top player e supporti la squadra. L’anno di ambientamento è finito e ho grande fiducia in lui. Per lui questo sarà l’anno della verità”.