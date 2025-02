Ufficiale Betis Siviglia, rinforzo per l'attacco di Pellegrini: ha firmato Cucho Hernandez

vedi letture

Il Betis Siviglia mette a segno un colpo per l'attacco. Nell'ultimo giorno di calciomercato, i lusitani hanno acquistato Cucho Hernandez. la punta arriva dal Columbus Crew SC a titolo definitivo e sarà presto un nuovo innesto per la squadra allenata da Manuel Pellegrini in questa seconda parte di stagione.

Questo il comunicato della società biancoverde pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Il Real Betis Balompié e il Columbus Crew SC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore colombiano, che ha anche la nazionalità spagnola, Cucho Hernández. Juan Camilo Hernández Suárez (nato a Pereira, Colombia, 20/04/1999) ha iniziato la sua carriera calcistica al Deportivo Pereira prima di essere ingaggiato dal Watford FC come giocatore del settore giovanile.

Ha poi continuato la sua crescita al CD América de Cali, SD Huesca, RCD Mallorca, Getafe CF e Watford FC, dove ha segnato al suo debutto in Premier League. Nel 2022, è entrato a far parte del Columbus Crew SC nella Major League Soccer (MLS), dove ha vinto sia la MLS Cup che la Leagues Cup. Nel corso della sua carriera, ha collezionato 290 presenze, segnando 111 gol e fornendo 44 assist. Il nuovo giocatore del Betis ha anche rappresentato la nazionale colombiana in cinque occasioni, segnando due volte".