Bordeaux in Ligue 2, Lopez tranquillo: “L’incontro decisivo sarà il 12 luglio”

Dopo la decisione di retrocedere d’ufficio in Ligue 2 il Bordeaux presa dalla Federcalcio Francese a causa dei problemi economici del club, l’imprenditore Gerard Lopez, ex patron del Lilla e in procinto di acquistare i Girondini, ha manifestato tranquillità: “Stiamo rilevando un club che versa in un stato finanziario un po' complicato. - ha spiegato Lopez all’uscita dalla sede della Federcalcio – Questo era un incontro più strategico che precede quello che sarà più tecnico e dettagliato. Eravamo qui per ascoltare ciò che avevano da dirci su quanto dovremo presentare il 12 luglio”. Questa data sarà dunque decisiva per il futuro del club che qualora dovesse presentare le garanzie richieste potrebbe tornare in Ligue 1.