Ufficiale Bordeaux, inizia l'esodo. Ekomié all'Angers: "Tragico, ma il club risorgerà dalle ceneri"

Inizia l'esodo di giocatori rimasti svincolati dal Bordeaux dopo il fallimento dello storico club francese. Jacques Ekomié, terzino sinistro, ha infatti firmato con l'Angers fino al 30 giugno 2027.

Il gabonese ha voluto comunque salutare il suo ex club con un post su Instagram, nel quale ha assicurato che non dimenticherà quanto di bello ha vissuto al Bordeaux: "È giunto il momento per me, in questo momento abbastanza particolare, di dire addio. I miei pensieri e le mie preghiere vanno prima di tutto ai dipendenti e a tutti gli amanti del mitico club per i quali questa situazione è tragica. Per quanto mi riguarda, lasciare il mio club del cuore, chi mi ha permesso di realizzare il mio sogno, è un rubacuori. Anche se abbiamo attraversato alcune tempeste, ricordo i momenti di gioia, coesione con i miei compagni, l'incrollabile supporto di Ultras e tifosi e l'orgoglio di indossare il capulare durante i miei primi anni professionali.

Un augurio finale per il Bordeaux: "Ora, mi auguro solo una cosa: trovare Girondins al più presto nell'élite del calcio francese. In un posto che è sicuramente suo. Rimango convinto che il club risorgerà dalle ceneri. Prima o poi. Oggi si va a separarsi. Ma rimarrò Girondin per l'eternità".