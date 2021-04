Borussia, Watzke difende Raiola: "Nessun problema con lui. È un ragazzo speciale"

"Mino Raiola è un ragazzo speciale". Ad affermarlo non è uno qualsiasi ma Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund che tra le proprie fila ha uno dei più importanti assistiti dell'agente italo-tedesco, ovvero Haaland: "Vuole sempre trovare l'affare migliore per il proprio giocatore - ha dichiarato alla BBC - Questo è il suo lavoro. Lo conosco molto bene e lui conosce me. Non abbiamo problemi. Entrambi sappiamo qual è l'obiettivo dell'altro".