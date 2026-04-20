Rose sostituirà Iraola, che 3 anni fa diceva: "Il suo calcio è fra i miei preferiti"

Il Bournemouth ha annunciato che Marco Rose sarà l'allenatore chiamato a sostituire Andoni Iraola dalla prossima estate. E ora spunta un virgolettato nel quale proprio Iraola, ai tempi in cui allenava il Rayo Vallecano, in un'intervista con il sito spagnolo Relevo indicò proprio in Rose una fonte d'ispirazione.

In quell'intervista - riportata a galla da Sky Sports in Germania - infatti ad Iraola venne chiesto quale squadra preferisse seguire. La sua risposta appare particolarmente pertinente oggi: "Il Gladbach di Marco Rose è una delle mie squadre preferite. Mi piace molto il calcio tedesco perché, da spettatore, adoro quando succedono cose. Non è una situazione in cui tu attacchi per due minuti e poi tocca a me. Ogni giocatore deve ricoprire sempre più ruoli perché tutti in campo attaccano e difendono".

Poi aggiunse: "Mi piace quel tipo di calcio in cui il giocatore fa tutto. Gli attaccanti pressano come i difensori, i difensori centrali si spingono in avanti e tengono la linea difensiva. È un calcio molto completo e tattico, ecco perché mi piaceva il Gladbach di Rose, si vedeva che era ben strutturato".

A distanza di oltre tre anni dunque, il cerchio si è chiuso. Rose, che forse inconsapevolmente ha ispirato questa squadra formata da Iraola al Bournemouth, ne erediterà la guida dopo la decisione di Iraola di lasciare l'incarico quest'estate. Una squadra di Premier League rischia di fare una scelta sbagliata?