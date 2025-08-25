Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, Baroni: "Il 5-0 ci deve far sentire quel dolore che ci servirà per le prossime gare"

Torino, Baroni: "Il 5-0 ci deve far sentire quel dolore che ci servirà per le prossime gare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:39Serie A
di Alessio Del Lungo

Marco Baroni, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 5-0 contro l'Inter a San Siro: "Loro hanno fatto una partita di altissima qualità, sbagliando poco e noi abbiamo sbagliato troppo. Nel primo tempo abbiamo anche tentato di portare aggressività, ma ce ne vuole di più, più compattezza e più lavoro e questa è l'unica cosa che non ci spaventa. Il punteggio ci deve far sentire quel dolore che ci servirà per preparare le prossime partite".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Torino, Baroni: "Non puoi concedere disattenzioni all'Inter, troppi regali" Torino, Baroni: "Non puoi concedere disattenzioni all'Inter, troppi regali"
Torino, Baroni: "Addolorati per il risultato, sbagliato troppo ma rifarei le stesse... Torino, Baroni: "Addolorati per il risultato, sbagliato troppo ma rifarei le stesse scelte"
Torino, Vlasic: "Baroni vuole fare un calcio offensivo, la nuova posizione mi piace"... Torino, Vlasic: "Baroni vuole fare un calcio offensivo, la nuova posizione mi piace"
Altre notizie Serie A
Verona, Zanetti sul mercato: "Duda e Tengstedt da sostituire. Nelsson alza la qualità... Verona, Zanetti sul mercato: "Duda e Tengstedt da sostituire. Nelsson alza la qualità difensiva"
Inter, Chivu: "Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi, ottimo approccio"... Live TMWInter, Chivu: "Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi, ottimo approccio"
Inter, Bastoni: "In estate ho sentito dire di tutto su di noi. Siamo tutt'altro che... Inter, Bastoni: "In estate ho sentito dire di tutto su di noi. Siamo tutt'altro che finiti"
Udinese-Hellas Verona 1-1: Serdar risponde a Kristensen, gol e highlights VideoUdinese-Hellas Verona 1-1: Serdar risponde a Kristensen, gol e highlights
Torino, Baroni: "Il 5-0 ci deve far sentire quel dolore che ci servirà per le prossime... Torino, Baroni: "Il 5-0 ci deve far sentire quel dolore che ci servirà per le prossime gare"
Thuram: "L'Inter non è soltanto la ThuLa, mi prendono in giro per il mio colpo di... Thuram: "L'Inter non è soltanto la ThuLa, mi prendono in giro per il mio colpo di testa..."
Inter, Chivu: "Meritavamo un esordio così, chi vince il campionato è sempre favorito"... Inter, Chivu: "Meritavamo un esordio così, chi vince il campionato è sempre favorito"
Torino, Masina: "Inter di un altro livello, chiediamo scusa ai tifosi" Live TMWTorino, Masina: "Inter di un altro livello, chiediamo scusa ai tifosi"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
Le più lette
1 Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
2 Bandecchi: "Ho lasciato la Ternana con soldi e giocatori. Liverani? Parli col presidente"
3 26 agosto 1992, la tripletta di Darko Pancev alla Reggiana. Poi andò (molto) male
4 Genoa, sondaggio del PAOK per Vogliacco: il giocatore aspetta la Serie A
5 Salernitana, Raffaele: "Squadra tutta nuova, occorre tempo. Non era scontato vincere"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter-Torino 5-0, le pagelle: la ThuLa è immarcabile. Come si fa a togliere Sucic?
Immagine top news n.1 Hojlund al Napoli, fumata bianca a un passo: il punto dopo i contatti di oggi
Immagine top news n.2 Milan, ecco la fumata bianca per l'arrivo di Harder: dettagli e cifre dell'accordo
Immagine top news n.3 Roberto Piccoli è della Fiorentina. Al Cagliari vanno oltre 25 milioni di euro, tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Tutto su Hojlund: il Napoli continua a trattare per il danese. Può essere l'ultimo colpo di mercato
Immagine top news n.5 Attaccanti ma non solo. Da Fabbian a Musah, fino a Brescianini: l'altro intreccio di mercato
Immagine top news n.6 Milan al lavoro per convincere Harder a dire sì. C'è (da tempo) l'accordo con lo Sporting
Immagine top news n.7 Roma, il Villarreal è forte su Dovbyk: contatti in corso per provare a riportarlo nella Liga
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs... Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.2 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.3 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.4 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Orlando: "È sembrato il Milan dello scorso anno. Yildiz sulla strada di Del Piero"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Milan, avrei puntato su Vlahovic. Fossi la Juve ora lo terrei"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bonanni: "Lazio, preoccupano parole di Sarri. Napoli una garanzia, dubbi sulla Juve"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Zanetti sul mercato: "Duda e Tengstedt da sostituire. Nelsson alza la qualità difensiva"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Chivu: "Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi, ottimo approccio"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Bastoni: "In estate ho sentito dire di tutto su di noi. Siamo tutt'altro che finiti"
Immagine news Serie A n.4 Udinese-Hellas Verona 1-1: Serdar risponde a Kristensen, gol e highlights
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni: "Il 5-0 ci deve far sentire quel dolore che ci servirà per le prossime gare"
Immagine news Serie A n.6 Thuram: "L'Inter non è soltanto la ThuLa, mi prendono in giro per il mio colpo di testa..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo Spezia ha pensato al ritorno di Estevez dal Parma. Ma Cuesta ha chiuso alla cessione
Immagine news Serie B n.2 Modena, Santoro: "Che emozione incredibile. Vogliamo essere protagonisti"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: "Meritato nella ripresa. Fischi? Non mi interessa, qua ho dato tutto"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Donati: "Per 60 minuti meglio di loro. Dispiace ma la strada è giusta"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, in arrivo un colpo per il futuro: è il centrocampista Grippa del Cagliari
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Modena 0-2, le pagelle: Santoro e Zanimacchia decisivi. Male Henderson
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Musa: "La rosa non è completa, ma non manca la disponibilità economica"
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, Turati: "FVS, tempi troppo lunghi. Non si può fare un campionato con 10 giocatori"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, l’Inter U23 inizia con un pari. Vincono Casertana, Salernitana e Benevento
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, c'è l'accordo per il prolungamento di Cuomo: in settimana la firma fino al '27
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Passeri: "Al lavoro col Comune per sistemare lo stadio. Ma serve pazienza"
Immagine news Serie C n.6 Siracusa scatenato sul mercato: il terzino Zanini è il terzo acquisto di giornata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Bugeja: "Champions importante per noi, abbiamo le qualità per inseguire l'obiettivo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Giulia Dragoni torna alla Roma in prestito per un altro anno
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan Women, report medico: frattura del malleole peroneale per Nadine Sorelli
Immagine news Calcio femminile n.4 Sassuolo Femminile, Spugna: "Vittoria sul Milan? Risultato che sicuramente ci dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women's Cup, in archivio la 1ª giornata: esordio top per Spugna, bene la Juve. Il punto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, il Sassuolo batte 2-0 il Milan: decidono Clelland e Dhont
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?