Torino, Baroni: "Il 5-0 ci deve far sentire quel dolore che ci servirà per le prossime gare"

Marco Baroni, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 5-0 contro l'Inter a San Siro: "Loro hanno fatto una partita di altissima qualità, sbagliando poco e noi abbiamo sbagliato troppo. Nel primo tempo abbiamo anche tentato di portare aggressività, ma ce ne vuole di più, più compattezza e più lavoro e questa è l'unica cosa che non ci spaventa. Il punteggio ci deve far sentire quel dolore che ci servirà per preparare le prossime partite".