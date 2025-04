Ufficiale Brasile un ricordo, Dorival nuovo tecnico del Corinthians: "Spero di lasciare un'eredità"

Dorival Júnior torna in pista e da allenatore. L'ex commissario tecnico del Brasile, dopo essere stato esonerato dalla CBF a fine marzo, ha deciso di rimettersi subito al lavoro, sempre in madrepatria ma in un club. Precisamente al Corinthians, per sostituire Ramón: Dorival ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2026.

Il comunicato ufficiale

"Lo Sport Club Corinthians Paulista ha ufficializzato l’ingaggio di Dorival Júnior come nuovo allenatore della squadra. A 63 anni, sarà la sua prima esperienza alla guida del Timão. Il contratto è valido fino al 31 dicembre 2026. Gli assistenti Lucas Silvestre e Pedro Sotero, insieme al preparatore atletico Celso Resende, si uniranno al club per far parte dello staff tecnico del nuovo allenatore", l'annuncio del club brasiliano.

Dopo essere stato presentato alla squadra e allo staff tecnico, il nuovo allenatore del Timão ha condiviso le sue emozioni per l’inizio di questa nuova avventura al comando del Corinthians: "È un momento importante della mia carriera - ha dichiarato Dorival -. Spero di lasciare un’eredità all’interno di un lavoro che era già in corso. Lo staff tecnico precedente, guidato da Ramón, ha fatto un ottimo lavoro e ci lascia in un momento speciale. Spero di dare continuità a tutto questo e raggiungere i migliori risultati con questa grande squadra".

Quanto al legame con la torcida Fiel: "È una tifoseria che non molla mai, in nessun momento. Questo è il loro marchio di fabbrica. Spero di vivere tutto questo. Se Dio vorrà, darò il massimo per tutti i tifosi. Alla fine della stagione, che possiamo lottare in tutte le competizioni che stiamo disputando".