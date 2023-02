UFFICIALE: Brentford, mister Frank si tiene stretto il connazionale Roerslev col rinnovo

Rinnovo con il Brentford per il terzino 23enne Mads Roerslev Rasmussen, danese come l'allenatore Thomas Frank. Nelle scorse ore il classe 1999 ha prolungato il proprio contratto con i Bees fino al 30 giugno 2026.

✍ We are delighted to announce a new long-term contract for Mads Roerslev #BrentfordFC

