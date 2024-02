Ufficiale Brighton, colpo per la prossima stagione. Preso Osman dal Nordsjaelland

L'attaccante Ibrahim Osman è il primo rinforzo per il Brighton della prossima stagione. Il calciatore lascerà il Nordsjaelland, club danese, per giocare quindi in Premier League, dietro il pagamento di circa una ventina di milioni di sterline. A ufficializzarlo ci ha pensato lo stesso club inglese con una nota ufficiale.

Albion can confirm an agreement has been reached with FC Nordsjaelland for the signing of Ibrahim Osman in summer 2024. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 10, 2024

Ventinove le partite giocate finora da Osman, con quattro gol e cinque assist. Queste le parole del ds del Brighton, David Weir, per presentare il nuovo acquisto. "Non vediamo l'ora di avere l'opportunità di lavorare con Ibrahim. È un giocatore giovane, un prospetto eccitante, ma per ora l'importante è che abbia il suo spazio e la sua mente completamente sul Nordsjaelland, dove sta giocando un'ottima stagione. Quando questa sarà finita avrà l'opportunità di avere del riposo durante l'estate e poi lo porteremo da noi, dove avrà ul supporto e il tempo di cui avrà bisogno per ambientarsi bene in Inghilterra". Oggi il Brighton di De Zerbi è uscito sconfitto dalla partita contro il Tottenham per due reti a uno.