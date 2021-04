Bulgaria, finale di Coppa a sorpresa: il CSKA Sofia sfiderà l’esordiente Arda

Quella di Coppa di Bulgaria sarà una finale a sorpresa con un grande assente: quelLudogorets che non riesce a replicare nel torneo nazionale il dominio imposto al campionato (dove è alla caccia del decimo titolo consecutivo). La squadra biancoverde si è dovuta infatti arrendere in semifinale al CSKA Sofia che dopo il pareggio dell’andata per 1-1 ha vinto in trasferta grazie alle reti di Henrique al 3° e Yomov al 36°, con i padroni di casa che solo a metà secondo tempo sono riusciti ad accorciare, Manu in rete al 72°, senza però riuscire a ribaltare le sorti di un incontro che nel finale si è acceso con le espulsioni del tecnico Penev e di Turitsov fra le fila dei biancorossi e quella di Santana nel Ludogorets.

A contendere il titolo alla squadra più titolata di Bulgaria sarà un’esordiente assoluta come l’Arda che continua a stupire in questa stagione, attualmente occupa il quarto posto in Parva Liga, che ha eliminato un’altra squadra di Sofia come lo Slavia. Dopo lo 0-0 dell’andata l’Arda si è infatti infatti imposta per 1-0 grazie a una rete di Petkov al 26°. Per lo Slavia resta il rimpianto del rigore fallito da Rengelov sul finire del primo tempo. La finale si giocherà il 19 maggio al National Stadium di Sofia.