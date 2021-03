Bulgaria, Petrov: "Poco tempo per costruire una squadra nuova. Ma non deve essere una scusa"

Il ct della Bulgaria Yasen Petrov ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord annunciando cambi rispetto a quelle contro Svizzera e Italia: “Siamo costretti a fare dei cambiamenti perché c’è stanchezza dopo due gare difficili come quelle contro Svizzera e Italia. Per questo domani scenderanno in campo giocatori giovani e freschi per cercare di ottenere un risultato positivo. Daremo una possibilità a coloro che hanno giocato meno e speriamo che le cose funzionino. - continua Petrov come riportano i media bulgari – Non abbiamo avuto molto tempo per lavorare alla costruzione di una nuova squadra, ma questa non è una scusa. Finora ho fatto esordire cinque calciatori e domani ce ne saranno altri alla prima con questa maglia. Speriamo che basti per fare un passo avanti e giocare un calcio migliore”.