Bundesliga, dopo l’eliminazione in EL il Leverkusen crolla contro il Friburgo: 1-2

Dopo l’eliminazione di giovedì in Europa League, prosegue il periodo no del Bayer Leverkusen, che cade in casa sotto i colpi del Friburgo. A decidere la sfide le reti di Demirovic e Holer, a cui risponde solo parzialmente Leon Bailey. Con questo risultato il Bayer perde ancor più contatto dal Dortmund e dalle squadre in zona Champions, con il Friburgo che agguanta l’Union Berlin proprio alle spalle del Bayer.

CLASSIFICA:

Bayern Monaco 52

Lipsia 50

Wolsfsburg 45

Eintracht 42

Borussia Dortmund 39

Bayer Leverkusen 37

Union Berlin 34

Friburgo 34

Borussia Moenchengladbach 33

Stoccarda 32

Hoeffenheim 27

Werder Brema 26

Augsburg 26

Colonia 21

Herta Berlino 18

Arminia Bielefield 18

Mainz 17

Schalke 04 9