Cantona nella Hall of Fame della Premier League: "Mi sarei sorpreso se non ci fossi entrato"

Eric Cantona entra nella Premier League Hall of Fame. L'ex stella del Manchester United entra a far parte della cerchia ristretta che comprende fin qui Alan Shearer e Thierry Henry, gli unici ad aver avuto questo onore. In merito Cantona ha dichiarato: "Sono felice e orgoglioso ma allo stesso tempo non sono sorpreso. Lo sarei stato se non fossi stato scelto". In settimana verranno scelti altri 5 ex giocatori che entreranno nella prestigiosa galleria delle leggende del calcio inglese.