Caos Superlega, l'Arsenal chiama 14 club per scusarsi: grande imbarazzo ma gesto apprezzato

L'Arsenal e gli altri 5 club inglesi coinvolti sono stati i primi a cospargersi il capo di cenere e abbandonare il progetto della Superlega europea. Le manifestazioni delle varie tifoserie e le minacce del governo britannico hanno portato a un clamoroso dietrofront in meno di 24 ore. E ieri il CEO dei Gunners, Vinai Venkatesham, avrebbe telefonato personalmente ai dirigenti delle altre 14 società di Premier League per scusarsi. Secondo The Telegraph, Venkatesham ha agito per placare una parte della rabbia che era stata indirizzata verso il suo club e i colloqui sono stati descritti come "imbarazzanti". Alla fine, però, le buone intenzioni dei londinesi sono state apprezzate dalla maggioranza degli interlocutori.