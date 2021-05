Capitan Azpilicueta orgoglioso e felice: "Stasera festeggiamo, ma vogliamo ripeterci"

Un capitano fiero e orgoglioso della sua squadra. Il Chelsea si è laureato ieri sera campione d'Europa battendo in finale il Manchester City ed è grande la gioia di Cesar Azpilicueta, che sognava una vittoria simile da tanto: "C'è tanta emozione. È stata una stagione difficile, ma l'abbiamo terminata nel migliore dei modi. È una Coppa meritata. Vorrei sottolineare il lavoro di tutto il gruppo, dai preparatori allo staff fino ai miei compagni. Quando giochi per un club come il Chelsea, guardi sempre al futuro. Stasera festeggiamo perché siamo campioni, ma poi vorremo ripeterci e lottare per tutto. Sono contento di aver messo le mani su un trofeo che ancora non avevo vinto. Dopo nove anni è fantastico avere questa possibilità. Grazie ai miei compagni di squadra e a tutti nel club".

L'importanza di Kanté: "Ha tutto. L'energia che porta, il modo in cui trascina la palla in avanti. È un giocatore speciale, ha vinto la Coppa del Mondo, la Premier League, ma è così umile. Sono felice per lui, è una parte importante di questa squadra".