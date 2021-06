Casillas consiglia l'amico Ramos: "Per il bene del calcio spero trovi un accordo col Real"

vedi letture

Sergio Ramos e il rinnovo con il Real, un tema molto scottante in Spagna. A consigliare il capitano del Real Madrid ci ha pensato anche l'ex capitano dei blancos, il portiere Iker Casillas: "Per il bene del calcio, spero che le due parti (Ramos e il Real, ndr) possano trovare un punto di unione, in modo che tutti siano contenti. Io non ne so nulla, non mi hanno detto niente di quello che sta succedendo". Lo riporta il Mundo Deportivo.