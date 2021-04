Caso Ramos nella Roja, tensione in sala stampa tra Luis Enrique e giornalista: "Non inventare"

vedi letture

In Spagna è scoppiato ufficialmente il caso Sergio Ramos, non solo al Real Madrid (ancora niente rinnovo di contratto) ma anche in Nazionale. Fanno discutere non poco, infatti, le due panchine consecutive del capitano negli ultimi due impegni della Roja per le qualificazioni al prossimo Mondiale, con evidente tensione anche in sala stampa quando un giornalista spagnolo ha chiesto spiegazioni in merito al ct Luis Enrique: "Ramos ancora ko? Ho detto che Ramos ha già recuperato dall'infortunio e proprio per questo motivo l'ho convocato. Io ho detto questo, non inventarti nulla. Faccio giocare coloro che secondo me sono in una migliore condizione, non c'è nessun segreto dietro. Poi se ti piace o meno questo è un problema tuo...", la piccata risposta dell'allenatore della Nazionale spagnola al cronista dopo gli appena 4 minuti giocati ieri da Ramos contro il Kosovo (3-1).

Guarda quanto accaduto in sala stampa nel video in calce!