Cavani, gol capolavoro contro il Fulham. Solskjaer: "Peccato aver già votato il gol dell'anno"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, commenta il gol capolavoro di Edinson Cavani contro il Fulham: "Abbiamo già votato per il gol più bello dell'anno ma se si potesse votare ancora credo che questo gol avrebbe serie possibilità di vincere il premio. È stato elegante. Aveva già avuto una occasione simile all'inizio della stagione in Champions e non segnò. Ma il modo in cui l'ha sfruttata stavolta è stato incredibile. Sono molto contento per lui e per i tifosi nella Stretford End che hanno goduto così di questo primo incontro fra loro ed Edinson".