Cavani non ha ancora sciolto le riserve sul futuro. Solskjaer: "Capisco l'indecisione, serve tempo"

Autore di 7 gol in 28 partite stagionali, Edinson Cavani non ha avuto il rendimento che sperava nel suo primo anno a Manchester. L'attaccante uruguaiano non è stato risparmiato dagli infortuni ed è stato anche squalificato per tre partite, alla fine di novembre, a causa di un caso di presunto razzismo sui social network. Ole Gunnar Solskjaer ha commentato la situazione dell'ex Napoli, che è ancora indeciso se rinnovare o meno il contratto: "È ancora indeciso su cosa fare, ma non è un problema per me. Quest'anno non è stato facile né per lui, né per nessuno, quindi ha ancora bisogno di tempo per prendere una decisione. Ha avuto un ruolo positivo nella squadra, è stato fantastico averlo con noi".