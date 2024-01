Ufficiale Chelsea, David Fofana rientra dal prestito all'Union. L'ivoriano approderà al Siviglia

Continuano gli addii in casa Union Berlino. Dopo quello di Leonardo Bonucci, già promessosi al Fenerbahçe, si è concretizzato anche quello di David Fofana, attaccante ivoriano arrivato lo scorso luglio dal Chelsea.

Proprio il club londinese ha, infatti, comunicato che l'ex Molde è stato richiamato dal prestito al club tedesco. L'esperienza in Bundesliga, dunque, per il classe 2002 si chiude con 17 presenze, 2 gol (uno dei quali in Champions League contro il Napoli) e un assist.

Ad attenderlo, secondo quanto riportato i media spagnoli, c'è un nuovo prestito: al Siviglia dove chiuderà la stagione prima di far ritorno a Stamford Bridge.