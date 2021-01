Chelsea, fiducia a tempo per Lampard. Le prossime tre gare saranno decisive per il futuro

Fiducia a tempo per Frank Lampard sulla panchina del Chelsea. Questo è quanto riportato da SkySports UK dopo la sconfitta di ieri dei Blues contro il Leicester e il summit della giornata di oggi in seno al club londinese. Il tecnico è considerato sotto osservazione da parte della dirigenza di Stamford Bridge che ha comunque deciso di concedergli le prossime tre partite, contro il Luton in FA Cup e Wolves e Burnley in Premier League, per rialzarsi dopo le tre sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato.