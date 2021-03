Chelsea, Havertz show contro l'Everton. Tuchel se lo coccola: "Un talento a cui va dato tempo"

Thomas Tuchel si coccola Kai Havertz, fra i protagonisti del successo del Chelsea contro l'Everton. Il trequartista ha sfornato una grande prestazione, procurandosi anche il rigore poi trasformato da Jorginho per il 2-0 definitivo: "Sono soddisfatto della sua prestazione. Non ci sono dubbi sulla sua qualità e sul suo talento, come del resto sul suo carattere. Deve adattarsi alla Premier League e a una squadra in cui si gioca per vincere ogni partita, dove gli standard più elevati sono la normalità. È un processo normale adattarsi a questa nuova mentalità e credo che in questa partita abbia fatto tutto in modo eccellente". Arrivato in questa stagione dal Bayer Leverkusen per 80 milioni di euro, Havertz ha fin qui raccolto 29 presenze, segnando 5 reti in tutte le competizioni.