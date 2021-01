Chelsea, Lampard e la panchina in bilico: "Non guardo i social media. Ma conosco la pressione"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha parlato della sua posizione a rischio sulla panchina dei blues. E sugli altri allenatori accostati dichiara: "Non ascolto queste voci, non scrollo i social media. Non sono stupido perché conosco la pressione che comporta allenare in un top club ma questi argomenti non mi toccano".