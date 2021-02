Chelsea-Newcastle 2-0: blues quarti, Werner si sblocca dopo 3 mesi. Gol e highlights

vedi letture

Il Chelsea scavalca il Liverpool superando nel posticipo del 24° turno di Premier League il Newcastle. Quarto successo consecutivo per i bleus che con Thomas Tuchel hanno fin qui ottenuto 13 punti in 5 partite, subendo solamente una rete. Contro i Magpies termina 2-0 grazie alle reti di Olivier Giroud e Timo Werner. Il tedesco non segnava in Premier League dal 7 novembre. Newcastle quartultimo, a +7 sul Fulham che però ha una gara in meno e sta attraversando un buon momento, basti vedere il successo sul campo dell'Everton. Di seguito i gol e gli highlights.