Chelsea, occhi in Spagna per rinforzare la difesa. Piace José Gimenez dell'Atletico Madrid

Il Chelsea guarda in Spagna per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta The Athletic, la formazione di Thomas Tuchel avrebbe messo nel mirino il difensore dell'Atletico Madrid José Gimenez. Il contratto del calciatore andrà in scadenza nel 2023 con i Blues che comunque si starebbero muovendo per arrivare al giocatore la prossima estate.