Chelsea-Sheffield United 2-0, le pagelle: Pulisic vivace, McGoldrick sprecone

Chelsea-Sheffield United 2-0

Marcatori: 24' aut. Norwood, 90+2' Ziyech.

CHELSEA

Kepa 6,5 – Non è più il titolare di questa squadra, ma oggi ha offerto una buona prestazione. Nella seconda frazione tira fuori l’artiglio ed evita il pareggio blades.

Christensen 6 – Primo tempo disputato con la solita sicurezza, nel secondo va in affanno e viene giustamente sostituito. (dal 63’ Azpilicueta 6 – Prende in mano le redini del reparto difensivo, ma è troppo leggero su McGoldrick che va vicino al gol.).

Zouma 6 – Si fa sentire con il suo fisico imponente ma nella ripresa perde completamente la marcatura su McGoldrick, che da due passi non inquadra lo specchio.

Emerson 6 – Oggi giocava come terzo centrale di difesa. Se l’è cavata, ma non può liberare la sua corsa in quella posizione.

Hudson-Odoi 6 – Sfonda un paio di volte sulla corsia destra, ma deve essere più determinante. (dal 72’ Havertz 5,5 – Manca ancora la scintilla. Subentra, ma non si vede mai.).

Kovacic 6 – Oggi in cabina di regia doveva dettare i tempi, ma spesso preferiva giocare in orizzontale.

Gilmour 5,5 – Molto timido, non si spinge in avanti. È giovane, crescerà. (dal 72’ Ziyech 6,5 – Non tocca molti palloni ma, nel finale, realizza la rete che chiude il match.).

Chilwell 6,5 – Propositivo sulla corsia mancina. A fine gara serve il pallone che Ziyech depositerà in rete.

Mount 5 – Assente per tutta la partita. Non spacca mai il campo e non serve palloni puliti a Giroud.

Giroud 5 – Occupa bene l’area di rigore, ma non si rende mai pericoloso. (dal 63’ James 6 – Ormai una sicurezza sulla corsia destra, nel finale di partita lotta per tenere lontano il pallone dalla propria metà campo.).

Pulisic 6 – Vivace sin dalle prime battute. Sguscia spesso fra le maglie avversarie, ma mai lucido davanti a Ramsdale. (dal 83’ Kante s.v.).

SHEFFIELD UNITED

Ramsdale 7 – Non ha colpe sulle reti subite. Si supera due volte su Pulisic, coprendo in maniera perfetta lo specchio della porta.

Baldock 5,5 – Quasi sempre in affano per via dei movimenti continui di Pulisic.

Jagielka 6 – Annulla Giroud, seguendolo come un’ombra. Ma è spesso macchinoso con il pallone tra i piedi.

Stevens 5,5 – Troppo leggero su Hudson-Odoi. Nella seconda frazione si fa dribblare come un principiante da Pulisic.

Bogle 6 – Gara difensiva la sua. Aiuta Baldock, con continui raddoppi. (dal 90’ Mousset s.v.).

Lundstram 6,5 – Non perde di vista Gilmour e fa valere la sua fisicità. Nella seconda frazione prova più volte a pennellare in area, ma i suoi compagni non ne approfittano.

Norwood 5,5 – Scherma bene la difesa, ma la sua autorete pesa come un macigno. (dal 79’ Brewster 6 – Vivace, di destro va vicinissimo alla rete, con una conclusione che sfiora il palo.).

Fleck 5,5 – Non riesce a contenere Pulisic, non lo anticipa ed è costretto a rincorrerlo per tutto il campo.

Osborn 5,5 – Doveva aiutare maggiormente Stevens, per limitare soprattutto le avanzate di Hudson-Odoi.

McGoldrick 6 – Il migliore dei suoi. Combatte per tutto il match in ogni zona di campo. Ma nella seconda frazione sbaglia un gol già fatto a due passi da Kepa.

McBurnie 5,5 – Poteva supportare meglio il compagno di reparto. Si fa anticipare troppo facilmente da Chistensen. (dal 75’ Burke s.v.).