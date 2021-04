Chelsea, Tuchel: "Chi ha giocato poco metta da parte il proprio ego e si faccia trovare pronto"

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Manchester City: "Al momento è importante che i ragazzi che mancano di minuti, fiducia in se stessi e forse non sono felici, mettano da parte il proprio ego e siano pronti. Non possiamo regalare nulla, tutti devono lottare duramente per il proprio posto e poi restare squadra".