Chi allenerà il Real Madrid? Marca: "Ora la prima opzione è Carlo Ancelotti"

Chi allenerà il Real Madrid? E' la domanda che si pongono adesso a Madrid e non solo dopo la decisione di Zinedine Zidane di lasciare la guida dei blancos. Col PSG che ha blindato Mauricio Pochettino, i nomi oggi in lista sono quelli di Raul, attuale manager del Castilla, e di Antonio Conte, che però è stato messo in stand-by dopo un confronto che ha portato Conte a fare richieste importanti, sia per lo stipendio che per i rinforzi.

E allora, scrive 'Marca', nelle ultime ore a sorpresa sono salite le quotazioni di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo ha ancora tre anni di contratto con l'Everton, ma ha già dato la sua disponibilità a un ritorno alla guida del Real. "E al momento - scrive il quotidiano spagnolo - è lui il favorito".