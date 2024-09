Ufficiale Chi si rivede. Ihattaren ci riprova e firma con l'RKC Waalwijk: "Qui il calore che cercavo"

La parabola di Mohamed Ihattaren non ha ancora una fine. Archiviato l'ennesimo buco nell'acqua, l'ultimo in ordine cronologico allo Slavia Praga, dopo la piccola parentesi alla Juventus e il prestito alla Sampdoria dove non giocò mai, poi quella fuga in Olanda per presunti motivi familiari e la breve permanenza all'Ajax, fino al ritorno a Torino e alla risoluzione del contratto nel 2023 con due anni di anticipo. Ma ora per il trequartista 22enne comincia una nuova pagina della sua carriera perché ha firmato ufficialmente con l'RKC Waalwijk: un contratto annuale (fino al 2025) con opzione di prolungamento per altri 12 mesi, nella speranza di trovare finalmente il proprio posto nel mondo del pallone.

Il comunicato ufficiale

L'RKC Waalwijk ha aggiunto Mo Ihattaren alla squadra per la stagione in corso. Il 22enne centrocampista, che ha giocato tra l'altro con PSV e Ajax, ha firmato un contratto di una stagione a Waalwijk, con un'opzione per un altro anno", il breve annuncio rilasciato dal club olandese.

Mo Allach, direttore tecnico dell'RKC Waalwijk, ha commentato l'ingaggio del neo arrivato: “Diamo a Mo lo spazio per tornare come calciatore e dare un seguito positivo alla sua carriera. All'interno dell'RKC Waalwijk, le persone sono fondamentali e siamo certi che Mo apporterà un valore aggiunto. Rientra nella filosofia del club inserire nella nostra famiglia giocatori che, per qualsiasi motivo, stanno uscendo da una fase difficile della loro carriera, con l'obiettivo di aiutarsi a vicenda. Con Mo aggiungiamo anche un centrocampista creativo alla nostra squadra. Con il suo arrivo e con il rientro di Richard van der Venne, Silvester van der Water e Faissal Al Mayzani, la nostra squadra sarà più corposa”.

Infine le prime parole di Ihattaren: “Sono grato che l'RKC Waalwijk mi dia la possibilità di essere di nuovo attivo come calciatore e di occuparmi di ciò che amo di più. I colloqui con Mo Allach e Henk Fraser mi hanno dato la sensazione di calore che cercavo. Non vedo l'ora di unirmi al gruppo e di aiutare il club a mantenere la sua posizione nella Premier League anche in questa stagione”.