Ufficiale Chidozie Awaziem torna al Nantes: contratto triennale per il difensore nigeriano

Il Nantes ha ufficializzato il ritorno di Chidozie Awaziem, difensore centrale nigeriano che ha già vestito la maglia gialloverde nella stagione 2017-2018. Il club francese ha trovato l’accordo con i Colorado Rapids, club statunitense di MLS, per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore, che ha firmato un contratto fino a giugno 2028.

Nato il 1° gennaio 1997 a Enugu, in Nigeria, Awaziem ha mosso i primi passi calcistici con l’El Kanemi Warriors prima di completare la sua formazione nel settore giovanile del Porto, dove ha esordito tra i professionisti nel 2016. Dopo una prima tappa al Nantes, con 23 presenze e un gol, ha maturato esperienze in Turchia (Rizespor, Alanyaspor), Spagna (Leganés), Croazia (Hajduk Spalato) e Stati Uniti (FC Cincinnati e Colorado Rapids), oltre a un ritorno in Portogallo con il Boavista.

Forte fisicamente (1,89 m), rapido e solido nei duelli, Awaziem si distingue anche per le qualità nel gioco aereo e per la tecnica in fase di impostazione, migliorata nel corso degli anni. Oggi, a 27 anni, ritorna a Nantes da giocatore maturo, con 34 presenze con la Nazionale nigeriana, una partecipazioni al Mondiale 2018 e a tre Coppe d’Africa. "Quando si è presentata l’occasione di tornare, non ho esitato un secondo. Nantes è casa mia. Voglio aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi e tornare al vertice", ha dichiarato il giocatore.