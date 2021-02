Cinquecentoquarantasei giorni dopo Bale torna alla doppietta: dal Villarreal al Burnley

Gareth Bale è l'assoluto protagonista della domenica di Premier League. Il gallese è tornato ai suoi antichi livelli, giocando una splendida partita nel pomeriggio contro il Burnley, realizzando una doppietta nel 4-0 rifilato alla squadra di Sean Dyche. E la doppietta di Bale è un fatto quasi storico: il gallese infatti non segnava due reti in una stessa partita da ben cinquecentoquarantasei giorni dopo l'ultima volta, quando Bale vestiva ancora la maglia del Real Madrid. Allora fu un 2-2 contro il Villarreal, datata primo settembre 2019. Un'era fa, con il gallese che, per bocca di Mourinho, sembra essere sulla strada giusta per tornare quello di un tempo.