City campione, Foden festeggia sui social: "Orgoglioso di far parte di questa squadra"

L'attaccante del Manchester City Phil Foden ha festeggiato con un messaggio su Twitter la vittoria del titolo di campione d'Inghilterra, certificata ieri sera con la sconfitta dello United contro il Leicester: "Orgoglioso di far parte di questa squadra. Campioni!".

Proud to be a part of this team 💙 CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/blQ98286OV

