Ufficiale Colpo Norwich: Jeffrey Schlupp arriva da svincolato dopo l’addio al Crystal Palace

Il Norwich City ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno ghanese Jeffrey Schlupp, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Crystal Palace. Il 32enne ha firmato un contratto annuale e vestirà la maglia numero 27.

Schlupp si è detto entusiasta della nuova avventura in Championship: "Sono davvero entusiasta, è un'esperienza nuova ma stimolante, tornare in Championship con un grande club. Ho parlato con l'allenatore del progetto per quest’anno e sono felice di farne parte. Non vedo l’ora di conoscere i compagni e creare qualcosa di speciale". Il direttore sportivo Ben Knapper ha elogiato il suo profilo: "La carriera di Jeffrey parla da sola. Siamo felici di accoglierlo a Norwich insieme alla sua famiglia. Porta con sé esperienza, versatilità e personalità. Sarà un esempio per i più giovani e darà profondità in diverse zone del campo".

Nato ad Amburgo da genitori ghanesi, Schlupp è cresciuto calcisticamente in Inghilterra nel settore giovanile del Leicester City, dove ha collezionato oltre 150 presenze e ha fatto parte della storica squadra campione della Premier League nel 2015/16. Nel gennaio 2017 è passato al Crystal Palace, dove ha trascorso otto stagioni diventando una presenza costante in Premier. Nell’ultima annata ha giocato in prestito al Celtic, contribuendo alla conquista del titolo in Scottish Premiership.