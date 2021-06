Copa America, basta una rete di Cardona: Colombia-Ecuador termina 1-0

vedi letture

Una rete di Cardona nel primo tempo basta alla Colombia per battere l'Ecuador nella gara valida per il gruppo B di Copa America. Ospina e Cuadrado sono partite dal primo minuto ed hanno disputato tuta la partita, Duvan Zapata è entrato nella ripresa, mentre Luis Muriel è rimasto in panchina per tutto il tempo. Tre punti per la Colombia, gli stessi del Brasile che aveva battuto in precedenza il Venezuela.