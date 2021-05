Coppa di Germania, si ferma la corsa del Kiel: il Dortmund vola in semifinale

Finisce in semifinale la corsa del Kiel in Coppa di Germania, la squadra di seconda divisione che aveva eliminato addirittura il Bayern Monaco e si era spinta fino al penultimo appuntamento della competizione. Contro il Borussia Dortmund, privo di Haaland fermatosi per infortunio, la squadra della Zweite Bundesliga dura appena sedici minuti, prima di subire l'ira del Borussia che ne segna cinque in un tempo. Doppietta di Reyna, gol di Reus, Bellingham e Hazard, che chiudono la gara con un netto 5-0. In finale i gialloneri troveranno il Lipsia, che ieri sera ha battuto il Werner Brema.