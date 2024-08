Ufficiale Crystal Palace, Chalobah colpo last-minute dal Chelsea: "Arrivo in un club ambizioso"

vedi letture

Il Chelsea sfoltisce: nelle ultime ore di mercato sono stati diversi i giocatori che sono partiti per fare spazio in rosa. Fra di essi c'è anche Trevoh Chalobah, che dai blues è approdato al Crystal Palace in prestito per una stagione.

Ecco il comunicato del suo nuovo club: "Il Crystal Palace è lieto di annunciare l'acquisto di Trevoh Chalobah in prestito per una stagione dal Chelsea. Il difensore 25enne, che in alcuni periodi della sua carriera ha giocato anche a centrocampo, si unirà agli Eagles fino alla fine della stagione 2024/25. Con i Blues dall'età di nove anni, Chalobah ha esordito per la prima volta nel calcio professionistico con tre stagioni di successo in prestito all'Ipswich Town e all'Huddersfield Town (in Championship) e al Lorient (in Ligue 1). Successivamente ha fatto il suo ingresso nella prima squadra del Chelsea all'inizio della stagione 2021/22, sollevando un trofeo nella sua primissima apparizione: la vittoria della Supercoppa UEFA 2021 contro il Villarreal. Chalobah ha continuato a fare 80 presenze per il Chelsea nelle ultime tre stagioni, segnando cinque volte, tra cui contro la Juventus in UEFA Champions League. Ha anche rappresentato l'Inghilterra Under-21 in tre occasioni. Si tratta del settimo acquisto estivo del Palace, dopo gli arrivi di Chadi Riad, Daichi Kamada, Ismaila Sarr, Maxence Lacroix, Eddie Nketiah e Matt Turner".

Dopo la firma, Chalobah ha detto: "Sono felice di entrare a far parte di un club ambizioso come il Crystal Palace. Conosco bene alcuni dei ragazzi della squadra e non vedo l'ora di giocare al loro fianco di fronte allo straordinario supporto del Selhurst Park".

Il presidente Steve Parish ha poi detto: "Trevoh è un giovane di talento e quando si è presentata l'opportunità di portarlo al Palace per la stagione, eravamo determinati a coglierla. Sono felice che si sia unito a noi in prestito e crediamo che sarà una grande aggiunta".