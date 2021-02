Dai morsi... ai pizzichi: Suarez ci ricasca e fa infuriare Rudiger

vedi letture

La Champions League continua a essere stregata per Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano, che sta segnando gol a palate in Liga, non è ancora riuscito a sbloccarsi nella massima competizione continentale. Contro il Chelsea, le sue colpe sono relative, vista la partita piuttosto rinunciataria disputata dall'Atletico di Simeone. I colchoneros hanno "parcheggiato il bus", disponendosi spesso con un ultra-difensivo 6-3-1 che non ha certamente favorito l'ex Barcellona e Joao Felix. Ma Suarez è riuscito comunque a farsi notare per uno dei suoi ormai celebri "colpi di testa": al 79', il Pistolero ha duellato con Antonio Rudiger, rifilando (sembra) un pizzico al difensore tedesco, che si è infuriato ed è arrivato faccia a faccia con l'avversario.