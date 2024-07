Ufficiale Dall'Australia al Giappone, Arslan cambia ancora: l'ex Udinese al Sanfrecce Hiroshima

L'estate scorsa Tolgay Arslan lasciò l'Italia alla natuale scadenza del suo contratto con l'Udinese, dopo averci giocato per tre anni e aver fatto molto bene in bianconero. Il centrocampista tedesco si trasferì a parametro zero in Australia, al Melbourne City, club in cui ha collezionato 23 presenze, 12 gol e 7 assist, risultando tra i migliori del campionati.

Oggi, quasi un anno dopo, l'ex mediano bianconero cambia ancora casacca e dall'Australia vola in Giappone. Arslan, infatti, è un nuovo calciatore del Sanfrecce Hiroshima, sodalizio che milita nella prima divisione del campionato nipponico. Ad annunciarlo è proprio il club tramite un comunicato ufficiale: "Tolgay Arslan, che faceva parte del Melbourne City FC nelle A-Leagues, si è unito a noi con un trasferimento a titolo definitivo".