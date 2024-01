Ufficiale Dalla Nuova Zelanda alla Scozia: per il terzino Elliot c'è la firma con il Motherwell

vedi letture

Dalla Nuova Zelanda alla Scozia. Callan Elliot, terzino destro classe ‘99, ha infatti lasciato, per la seconda volta il Wellington Phoenix per andare a giocare nelle fila del Motherwell. Il giocatore, dopo essersi svincolato dal club neozelandese, ha infatti firmato un accordo fino al termine della stagione con il club che milita in Scottish Premiership.

Per il nazionale neozelandese, tre presenze dal marzo 2023 a oggi, si tratta della seconda esperienza in Europa dopo la stagione (2020/21) con la maglia dell’AO Xanthi in Grecia.