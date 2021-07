Dalla Spagna, Matheus fa causa al Barcellona. Vuole essere reintegrato in rosa

vedi letture

Secondo quanto rivelato da SER Catalunya il centrocampista Matheus Fernades sarebbe pronto a far causa al Barcellona dopo la rescissione del suo contratto arrivata nelle scorse settimane. Il brasiliano ritiene di essere stato ingiustamente licenziato dal club catalano e per questo punterebbe essere indennizzato. Il classe ‘98 ha alcune offerte sul piatto: il Palmeiras in patria e poi una richiesta dalla Francia e una dalla Grecia, ma secondo l’emittente iberica punterebbe a essere reintegrato nel club catalano.