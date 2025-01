Dani Olmo caso serio: no della Liga all'iscrizione, il Barcellona rischia davvero di perderlo

Che caos al Barcellona. Il club catalano sta vivendo un momento terribile, nel pieno di corse forsennate contro il tempo per registrare i nuovi acquisti e i giocatori fondamentali che vengono aggiunti alla sua rosa. Ma il caso Dani Olmo ha dell'incredibile: il trequartista spagnolo, prelevato la scorsa estate dal Lipsia per 55 milioni, è stato tesserato nella rosa blaugrana per il rotto della cuffia e in modo temporaneo grazie all'infortunio del lungodegente Christensen - questo per le gravi condizioni economiche dei catalani -. Ma la proroga concessa fino al 31 dicembre potrebbe non ricevere alcuna estensione.

Trovata fallita

Il Barcellona dopo il primo 'no' incassato per la conferma della permanenza in blaugrana ha dovuto accettare anche un secondo rifiuto nella giornata di ieri riguardo l'escamotage tentato dei fondi garantiti dalle entrate derivanti i posti VIP del nuovo Spotify Camp Nou. La Liga, appunto, ha annullato le iscrizioni di Dani Olmo e Pau Victor anche, entrambi a rischio partenza a gennaio perché senza una soluzione da parte degli spagnoli si ritroverebbero come svincolati di lusso.

La situazione attuale

Eppure dalla capitale catalana continuano a confidare di poter risolvere la situazione entro domani, 3 gennaio. Una situazione che è completamente estranea ai giocatori stessi, che sono, in fondo, i principali danneggiati, poiché non potrebbero giocare fino alla prossima stagione o addirittura potrebbero lasciare il Barcellona. Di fatto il termine della registrazione temporanea è ormai passato e né Olmo né Pau Víctor sono regolarmente iscritti in Liga, ma il club continua a sperare in un cambio di scenario. Nel frattempo i due giocatori si sono allenati nella prima seduta dell'anno intrattenuta da mister Flick.