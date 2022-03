De Ligt racconta Allegri: "La sua qualità migliore è capire che non sempre bisogna essere belli"

Nel corso dell'intervista concessa a The Guardian, Matthijs De Ligt, centrale della Juventus, ha anche parlato di Massimiliano Allegri, individuando quella che secondo il difensore olandese è la miglior qualità del tecnico toscano: "La più grande qualità di Allegri è l'aver capito che non serve sempre essere belli in campo. Sta tutto nel vincere. E questa è anche la mentalità della Juventus: non importa se giochi bene, importa fare tre punti. Passo dopo passo stiamo capendo di più cosa si aspetta da noi".