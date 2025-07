Ufficiale De Zerbi perde il "geometra" Rongier: ufficiale il passaggio al Rennes per 5,5 milioni

Era nell'aria, si aspettava solo l'ufficialità e ora è arrivata: Valentin Rongier lascia l'Olympique Marsiglia per il Rennes. Il club bretone ha appena annunciato la firma del centrocampista trentenne fino al 2028, nonostante le perplessità di alcuni tifosi rossoneri. Il Rennes verserà 5,5 milioni di euro (bonus inclusi) al Marsiglia per i trasferimenti di Rongier, ma anche di Quentin Merlin, la cui firma dovrebbe essere ufficializzata a breve. Due uscite in breve tempo dunque dalla corte di De Zerbi.

L'addio ufficiale del Marsiglia

"Valentin, un giocatore esemplare, un uomo di valori. Arrivato al club nel settembre 2019, il nostro centrocampista ha attraversato le stagioni con un professionalismo incrollabile e una capacità di adattamento fuori dal comune. Compagno di squadra esemplare, capitano positivo, ha lasciato il segno nel club con quasi 200 partite disputate in 6 stagioni. Oggi lascia l'OM per fare ritorno a Ovest, allo Stade Rennais F.C.

Grazie di tutto, Valentin. Rimarrai per sempre un Olympien".

Il comunicato del Rennes

"Giocatore esperto del campionato con 271 partite di Ligue 1 all’attivo, titolare abituale con la maglia del Marsiglia, il Mâconnais Valentin Rongier approda allo Stade Rennais F.C. Si tratta di un rinforzo di peso che si aggiunge al centrocampo rossonero.

Valentin Rongier muove i primi passi da professionista nel 2014 con la maglia del Nantes, il club in cui è cresciuto calcisticamente. Esordisce in Ligue 1 contro il Reims, e da lì in poi si afferma progressivamente come punto fermo del centrocampo. Il FCN punta su un ragazzo di casa, che diventa presto titolare fisso e successivamente capitano della squadra che gioca alla Beaujoire.

L’Olympique Marsiglia, sotto la guida di André Villas-Boas, lo sceglie nell’estate del 2019 per sostituire Luiz Gustavo. Il nativo di Mâcon diventa così un nuovo giocatore dell’OM. Preciso, instancabile, si impone indipendentemente dagli allenatori che si susseguono, da Jorge Sampaoli a Igor Tudor. Acclamato nel 2023 dopo una stagione straordinaria, viene inserito nella squadra ideale del campionato accanto a Brice Samba e Seko Fofana.

Nella scorsa stagione, Roberto De Zerbi ha spesso elogiato le sue qualità. Soprannominato 'il geometra' dall’allenatore italiano perché 'porta ordine in campo', Valentin Rongier è stato semplicemente il miglior giocatore del Big 5 europeo per intercetti a gennaio (dieci a partita in media).

Vicino alle 200 presenze con l’OM, squadra della quale ha anche indossato la fascia da capitano, l’esperto centrocampista si lancia in una nuova sfida in un campionato che conosce alla perfezione.

Ora è rossonero, con un contratto fino al 2028.

Benvenuto Valentin".